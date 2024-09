Vreme: Precej oblačno, ponekod bodo krajevne padavine

Ljubljana, 6. septembra - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekoliko več sonca bo v vzhodnih krajih. Nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bo razjasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v alpskih dolinah okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo sprva precej jasno z jutranjo in deloma dopoldansko meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Čez dan bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, popoldne se bo nekoliko pooblačilo tudi v hribih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 od 28 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo v vzhodnih krajih sprva še delno jasno, drugod pa že bolj oblačno. Popoldne se bodo v zahodni Sloveniji pričele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek razširile proti vzhodu. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne ob morju jugo. V ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Iberskim polotokom in Biskajskim zalivom se zadržuje območje nizkega zračnega tlaka, nad srednjo Evropo in Balkan pa se od vzhoda prehodno širi šibko območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne se bo počasi jasnilo. Nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, več jih bo v krajih severno od nas. V soboto bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah zjutraj megleno. Popoldne pa bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti. Nekoliko topleje bo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.