Pregled - šport, 5. 9. (četrtek)

PARIZ - Lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič sta na mešani ekipni tekmi na paraolimpijskih igrah v Parizu osvojila tretje mesto. V boju za bron sta premagala indijsko ekipo po dodatnem strelu s 5:4. Njun nastop je bil tudi zadnji slovenski na igrah v Parizu.

BRNIK - Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek, dobitnik zlate kolajne na paraolimpijskih igrah, se je vrnil v domovino. Na Brniku ga ni dočakala taka množica ljudi, kot je dobitnike kolajn z olimpijskih iger, a vzdušje je bilo vseeno prisrčno, za kar je poskrbelo nekaj deset glasnih in dobro razpoloženih njegovih sokrajanov z glasbeno spremljavo.

ZÜRICH - Ljubljančanka Lia Apostolovski je v skoku v višino na predzadnjem mitingu sezone diamantne lige v Zürichu zasedla šesto mesto z 1,89 metra. S tem si je zagotovila finale te prestižne serije atletskih tekmovanj sredi meseca v Bruslju. Nastop v evropski prestolnici si je že prej priboril evropski prvak Kristjan Čeh, četrti v seštevku meta diska.Z nekaj težavami je v skoku v višino na koncu zmagala svetovna rekorderka, olimpijska, svetovna in evropska prvakinja Jaroslava Mahučik; Ukrajinka je zmagala z 1,96 m, na 2,01 m pa je bila trikrat neuspešna.

VITORIA - Španski kolesar Urko Berrade je zmagovalec 179,3 km dolge 18. etape dirke po Španiji od Vitorie do Maestuja. Najboljši je bil iz skupine ubežnikov 42 kolesarjev in slavil sploh prvo zmago v karieri, domači ekipi Kern Pharma pa je zagotovil tretjo etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku po na koncu vseeno razburljive 18. etape ni prišlo do sprememb na prvih štirih mestih. Avstralec Ben O'Connor ima še naprej pet sekund naskoka pred Rogličem. Tretji je Španec Enric Mas z zaostankom 1:25 minute, medtem ko četrti Richard Carapaz zaostaja 1:46 minute.

LJUBLJANA - Na uvodni etapi mladinske kolesarske dirke Giro della Lungiana v Italiji se je v huda nesreči hudo poškodoval slovenski prvak Jakob Omrzel. Življenje letošnjega zmagovalca mladinske dirke Pariz-Roubaix je bilo nekaj časa celo ogroženo, poroča portal rtvslo.si. V nesreči sta bila poleg Omrzela udeležena Italijan Jacopo Sasso in eden izmed motorjev organizatorja. Najhuje jo je skupil 18-letni Slovenec, ki je po poročanju italijanskih medijev ob veliki ureznini na vratu doživel srčni zastoj. Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico v La Spezii. Trener Nace Korošec je za Sportal povedal, da je njegovo stanje stabilno ter da je pri zavesti in komunicira z okolico. Njegovo življenje ni več ogroženo.

MURSKA SOBOTA - Slovenski nogometni trener Tonči Žlogar po pisanju spletnega portala Sportklub ni več trener prvoligaša Mure. Šestinštiridesetletnik je v izjavi izpostavil "različne poglede na nogomet in prihodnost Mure". Klub iz Murske Sobote je pred kratkim potrdil, da Žlogar ni več trener Mure. Mura na lestvici po sedmih tekmah zaseda peto mesto z 12 osvojenimi točkami, s čimer tri točke zaostaja za vodilno Olimpijo. Po informacijah Sportkluba je Žlogar prekinil sodelovanje s klubom zaradi pritiskov vodstva oz. novih ameriških lastnikov na čelu z Georgeom Juncajem.

LIZBONA - Cristiano Ronaldo je na dvoboju njegove Portugalske proti Hrvaški dosegel 900. gol v karieri. Devetintridesetletnemu kapetanu izbrane vrste je ta zgodovinski mejnik uspel za vodstvo z 2:0 v 34. minuti. To je bil na njegovi 213. reprezentančni tekmi 131 gol. Nihče drug v zgodovini ni zbral toliko golov in toliko reprezentančnih nastopov. Že pred tekmo pa je dejal, da še ni rekel zadnje besede v reprezentančnem dresu.

NEW YORK - Italijan Jannik Sinner je na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku potrdil vlogo prvega nosilca in se z zmago s 6:2, 1:6, 6:1 in 6:4 nad Rusom Danilom Medvedjevom uvrstil v polfinale. V petek bo njegov polfinalni tekmec Jack Draper iz Velike Britanije. V drugem polfinalu se bosta pomerila Američana Frances Tiafoe in Taylor Fritz. Presenetljivo gladek poraz po vsega 88 minutah igre pa je doživela prva nosilka v ženski konkurenci Poljakinja Iga Swiatek. s 6:2 in 6:4 jo je ugnala Američanka Jessica Pegula. Ta se bo v polfinalu s Čehinjo Karolino Muchovo, ki v New Yorku letos še ni oddala niza. V drugem polfinalu se bosta pomerili druga igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka in druga Američanka Emma Navarro.

ENDEBESS - Olimpijka iz Pariza Rebecca Cheptegei iz Ugande, ki jo je po vrnitvi v Kenijo konec tedna partner zažgal, je v bolnišnici podlegla ranam, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na Olimpijski komite Ugande. Triintridesetletna maratonka je imela opekline na 80 odstotkih telesa. Storilec grozljivega napada je Dickson Ndiema Marangach, s katerim je tekačica na dolge proge Cheptegei v zvezi zadnjih nekaj let, razlog pa naj bi bile finance.

SAN DIEGO - Američanka Alex Morgan, ena najboljših napadalk v zgodovini nogometa, je končala izjemno kariero. Dvakratna svetovna prvakinja je poleg upokojitve na Instagramu sporočila tudi, da je drugič noseča, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Napadalka svetovnega kova bo svojo zadnjo tekmo odigrala v nedeljo za svoj klub San Diego Wave v ameriški profesionalni ligi NWSL.