Čudežnih shujševalnih diet za zdravljenje debelosti ni, pomembna je celostna obravnava

Ljubljana, 7. septembra - Debelost je kronična bolezen, ki se hitro širi in predstavlja velik javnozdravstveni problem, so na Simčičevem simpoziju v sredo poudarili strokovnjaki. Kot kompleksna bolezen zahteva celostno obravnavo bolnika, so se strinjali. Trdijo, da ne obstajajo čudežne shujševalne diete. Pogosto so celo neučinkovite in ne zagotavljajo dolgoročnega uspeha.