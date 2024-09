Vreme: Zvečer bodo padavine zajele večji del države

Ljubljana, 5. septembra - Zvečer bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije in do jutra povečini ponehale. Tudi burja na Primorskem bo ponehala. Proti jutru se bo prehodno delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo spremenljivo oblačno z občasno povečano oblačnostjo, nastajale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: zvečer lahko predvsem v bližini morja še nastanejo močnejše nevihte, ki jih bo spremljal okrepljen veter in krajevni nalivi. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: v soboto bo precej jasno. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo na vzhodu sprva še dokaj sončno, drugod pa bo oblačnost naraščala. Popoldne se bodo v zahodnih krajih pričele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne pričele širiti proti vzhodu.

Vremenska slika: zahodno Evropo je preplavil vlažen atlantski zrak, nad vzhodno Evropo in nad Skandinavijo pa se zadržuje zelo topel in suh zrak. Na območju srednje Evrope in severnega Sredozemlja je nastalo plitvo ciklonsko območje. Vremenska motnja bo od zahoda vse bolj vplivala na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo oblačnost od zahoda naraščala. Sredi dneva se bodo na območju severnega Jadrana in v sosednjih pokrajinah Italije že pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne in zvečer širile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V petek bo dopoldne še večinoma pretežno oblačno, popoldne pa bo že deloma sončno. Še bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.