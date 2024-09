Pregled - šport, 4. 9. (sreda)

SANTANDER - Napovedi, da 17., 141,5 kilometra dolga etapa kolesarske dirke po Španiji s ciljem v Santanderju ne bo spremenila vrstnega reda na vrhu skupnega seštevka, so se uresničile. Etapo je odločil sprint glavnine, v kateri so jo končali vsi najboljši, tako da štiri dni pred koncem še naprej vodi Avstralec Ben O'Connor.

PRAGA - Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na 24. atletskem memorialu Ludvíka Daneka v Turnovem na Češkem. Dva meta je imel prek 67 metrov, najprej je vrgel 67,06 in nato še 67,11. Imel pa je zelo stabilne mete, pet izmerjenih poskusov je imel znotraj metra in četrt. Drugo mesto je zasedel Južnoafričan Victor Hogan z 62,45 m.

LARNAKA - Nogometašice Mure None so uspešno začele turnir 1. kroga kvalifikacij lige prvakinj. Slovenske prvakinje so na turnirju skupine G v Paphosu na Cipru s 3:2 (2:0) premagale Glentoran iz Severne Irske. V finalu turnirja si bodo napredovanje poskušale zagotoviti v soboto proti zmagovalcu dvoboja med domačim Apollonom in armenskim Pjunikom.

NEW YORK - Čehinja Karolina Muchova bo še drugo leto zapovrstjo igrala v polfinalu odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V četrtfinalu je kljub zdravstvenim težavam s 6:1 in 6:4 premagala 22. nosilko, Brazilko Beatriz Haddad Maia. Britanec Jack Draper je pa je tretji polfinalist turnirja. Uvrstitev med najboljše štiri je njegov najboljši dosežek na turnirjih za grand slam, zagotovil pa si jo je s četrtfinalno zmago proti Avstralcu Alexu de Minaurju. Zmagal je z izidom 6:3, 7:5 in 6:2.

ZÜRICH - Avstralka Nina Kennedy je zmagala v Zürich na diamantni ligi v skoku s palico, kjer je nastop odpovedala slovenska rekorderka Tina Šutej, ki je imela letos obilo težav s poškodbami in zdravjem. Za zanesljivo slavje je olimpijska in svetovna prvakinja preskočila 4,87 metra v prvem skoku, tako kot tudi preostale nižje višine razen ene na 4,82 m.

IVANČNA GORICA - Rokometaši trebanjskega Trima so v tekmi prvega kroga rokometne lige NLB v gosteh premagali Sviš Cugelj okna Ivančno Gorico s 30:27 (15:12).

PARIZ - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na paraolimpijskih igrah v Parizu osvojila končno šesto mesto. V boju za peto mesto so Slovenke danes izgubile z Italijo z 0:3 (-19, -13, -19). Lokostrelec Dejan Fabčič je posamične nastope končal že v prvem krogu izločilnega dela. S 6:4 ga je premagal Turek Yavuz Papagan. Strelec Franček Gorazd Tiršek pa je v predtekmovanju z malokalibrsko puško v disciplini R9 končal na 17. mestu in se ni uvrstil v popoldanski finale.