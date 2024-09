Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 7. septembra - Pri založbi Beletrina je izšla knjiga Naveza alpinistov Toma Virka in Iztoka Tomazina. Založba Miš je izdala drugi mladinski roman v zbirki Srebrne sekire Aksinje Kermauner in Silvestra Vogrinca z naslovom Perunova sekira, pri založbi Sanje pa so izdali knjigo Utopia, v kateri je zbran niz zapisov pesnika in pisatelja Marka Tomaša.