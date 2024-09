Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 4. septembra - Popoldne bodo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva deloma jasno, nato bo oblačnost naraščala. Sredi dneva se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 30, v alpskih dolinah okoli 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V noči na petek bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo oslabele in do večera ponehale. Hladneje bo. V soboto se bo razjasnilo. Zjutraj bo nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Alpami počasi slabi. Vremenska fronta se zadržuje nad zahodno Evropo. Pred njo v višinah z južnimi vetrovi k nam še doteka zelo topel in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno in vroče vreme. Popoldne bodo predvsem v Alpah in v Gorskem kotarju posamezne plohe in nevihte. V četrtek bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Že dopoldne se bodo na območju severnega Jadrana in v sosednjih pokrajinah Italije pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne in zvečer širile proti vzhodu.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah povečana toplotna obremenitev. V četrtek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.