Vreme: Danes bo precej jasno

Ljubljana, 3. septembra - Popoldne bodo v zahodni in južni Sloveniji možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo večinoma sončno. Popoldne bodo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V četrtek bo sprva še sončno, dopoldne bo oblačnost začela naraščati. Sredi dneva se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal jugo. V noči na petek bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije. V petek bo pretežno oblačno, krajevne padavine bodo oslabele in ponehale. Popoldne se bo jasnilo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah z vetrom južnih smeri k nam doteka občasno nekoliko bolj vlažen, a še naprej zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in vroče vreme. Popoldne bodo predvsem v Alpah in v Gorskem kotarju posamezne plohe in nevihte, ki bodo jutri nekoliko pogostejše.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah povečana toplotna obremenitev.