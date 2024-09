Na blejskem forumu prvi dan največ o Gazi, Ukrajini, Rusiji in širitvi EU

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Bled, 2. septembra - Širitev EU, vojni v Ukrajini in Gazi ter razmere v Rusiji so bile v ospredju prvega dne letošnjega, že 19. Blejskega strateškega foruma (BSF). Zaradi vabila nekdanji izraelski zunanji ministrici Cipi Livni pa so na Bledu potekali protesti.