Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 1. septembra - Zvečer se bodo nevihte umirile. Ponoči in zjutraj bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo v nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v Alpah bodo popoldne nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V torek in sredo bo sončno in vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo možna kakšna nevihta. V četrtek bodo popoldanske nevihte nekoliko pogostejše.

Vremenska slika: Območje visokega tlaka nad srednjo Evropo slabi. K nam s šibkim severovzhodnikom doteka nekoliko bolj vlažen in v višinah malo hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno. V ponedeljek bo sončno in vroče. V sosednjih krajih Avstrije in severne Italije bo popoldne nastala kakšna nevihta.