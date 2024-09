Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.

Na cesti Koper-Dragonja je zaradi okvare vozila pri Padni promet urejen izmenično enosmerno. Nastaja zastoj v obe smeri.

Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Predor Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi zastoja na avstrijski strani.

Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozarij in Brezovice proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Framom pred delovno zaporo proti Mariboru ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled, Lucija-Izola v obe smeri, Koper-Dragonja v obe smeri in Sočerga-Gračišče.

Cesta Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka bo med Šembijami in Gabrjem danes zaprta do polnoči.

V ponedeljek bo med 14.30 in 20.30 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom.

Cesta Ljubljana-Ig bo zaradi asfaltiranja do ponedeljka do 4. ure, zaprta v križišču Ižanske ceste, Peruzzijeve ulice in Črne vasi.

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si