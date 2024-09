Razmere na slovenskih cestah ob 10. uri

Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici, primorski avtocesti med Kosezami in Brezovico proti Kopru ter na cestah Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan in Koper-Dragonja v obe smeri.

Cesta Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka bo med Šembijami in Gabrjem danes zaprta do polnoči.

V ponedeljek bo med 14.30 in 20.30 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom.

Cesta Ljubljana-Ig bo zaradi asfaltiranja do ponedeljka do 4. ure zaprta v križišču Ižanske ceste, Peruzzijeve ulice in Črne vasi.

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si