Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je zastoj dolg 3-3,5 kilometre.

Občasno je zastoj na regionalni cesti Šentilj-stari prehod Šentilj.

Cesta Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka bo med Šembijami in Gabrjem zaprta danes do 21. ure ter v nedeljo, 1. septembra, med 6. in 24. uro.

V ponedeljek, 2. septembra, med 14.30 in 20.30, bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom.

Cesta Litija-Zagorje danes ne bo zaprta pri Šklendrovcu.

Cesta Ljubljana-Ig bo od nedelje, 1. septembra od 6. ure, do ponedeljka, 2. septembra do 4. ure, zaprta v križišču Ižanske ceste, Peruzzijeve ulice in Črne vasi zaradi asfaltiranja.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si