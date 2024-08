Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 8 kilometra. Na izvozu Jesenice vzhod, Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod je zaprt proti Karavankam. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce.

Predor Karavanke zaradi varnosti občasno zapirajo proti Sloveniji.

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je zastoj dolg 4,5 kilometra.

Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od priključka Brdo in priključka Vič mimo razcepa Kozarje in Brezovice proti Vrhniki. Zamuda približno 15-20 minut.

Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med počivališčem Lom in priključkom Brezovica proti Ljubljani, zamuda 10-15 minut.

Zastoj je še na cesti Ljubljana-Brezovica.

Cesta Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka bo med Šembijami in Gabrjem zaprta danes do 21. ure ter v nedeljo, 1. septembra, med 6. in 24. uro.

V ponedeljek, 2. septembra, med 14.30 in 20.30, bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom.

Cesta Litija-Zagorje danes ne bo zaprta pri Šklendrovcu.

Cesta Ljubljana-Ig bo od nedelje, 1. 9., od 6. ure, do ponedeljka, 2. septembra, do 4. ure, zaprta v križišču Ižanske ceste, Peruzzijeve ulice in Črne vasi, zaradi asfaltiranja.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si