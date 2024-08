Kosovske oblasti izvedle racije v več srbskih uradih na severu

Priština/Mitrovica/Beograd, 31. avgusta - Kosovska policija je v petek izvedla racije v več uradih na severu države, ki naj bi delovali po ukazih iz Beograda ter tako kršili kosovsko ustavnost in zakone. V Bruslju so se na potezo odzvali z razočaranjem, pripadniki Natove misije na Kosovu (Kfor) pa so okrepili prisotnost na območju, poročajo regionalni mediji.