Nvidia presegla pričakovanja, a ne v zadostni meri

New York/San Jose, 29. avgusta - Ameriški proizvajalec čipov Nvidia je v prvem polletju poslovnega leta ob skoraj potrojitvi prihodkov ustvaril 31,4 milijarde dolarjev čistega dobička oz. 282 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Tokratni rezultati so sicer presegli pričakovanja analitikov, a zdi se, da ne v zadostni meri, saj so se delnice podjetja po objavi pocenile.