Trije najstniki v Avstriji osumljeni ekstremizma

Dunaj, 27. avgusta - Trije najstniki, stari 19, 17 in 16 let, so v Avstriji osumljeni ekstremizma, je danes sporočila policija in pojasnila, da naj bi trojica na družbenih omrežjih, zlasti na Instagramu in Tiktoku, delila videoposnetke, povezane s skrajno skupino Islamska država. Ti naj bi med drugim vsebovali poziv h kaznovanju nevernikov.