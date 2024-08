Na Viču nasilno oropal trgovino

Ljubljana, 27. avgusta - Neznani moški je v ponedeljek okoli 18.30 oropal trgovino na območju Viča v Ljubljani. Kot so za zdaj ugotovili policisti, je ob vstopu v trgovino napadel blagajnika in ga večkrat udaril, nato pa iz blagajne ukradel gotovino in pobegnil s kolesom. Blagajnik je bil ob tem lažje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so še dodali na policiji, je napadalec star med 30 in 35 let, visok okoli 175 centimetrov, ima svetlo rjave lase z izrazito plešo ob straneh ter kratko brado in brke. Ob ropu je bil oblečen v sivo majico in sive športne hlače.

Policisti za zdaj še zbirajo obvestila in iščejo storilca, o dogodku pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.