Scholz po napadu v Solingenu napovedal zaostritev zakonodaje o orožju

Berlin, 26. avgusta - Nemški kancler Olaf Scholz je danes med obiskom Solingena, kjer so bile v petkovem napadu z nožem ubite tri osebe, napovedal zaostritev zakonodaje o orožju in okrepitev boja proti nezakonitim migracijam. Njegova socialdemokratska stranka (SPD) pa je pred tem zavrnila pozive opozicije po omejitvi sprejemanja beguncev iz Sirije in Afganistana.