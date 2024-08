V Trstu nagradi za predstavo LGL Škrt škrt kra čof!

Trst/Ljubljana, 26. avgusta - Na 3. mednarodnem otroškem gledališkem festivalu Da Da Du v Trstu je predstava Škrt škrt kra čof! Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) prejela dve nagradi: za animacijo in glasbo. Za animacijo so posebno nagrado žirije dobili Brane Vižintin, Aja Kobe, Klara Kastelec in Blaž Celarec, za glasbo v predstavi pa so nagradili Blaža Celarca.