Vreme: Zvečer in ponoči lahko na severu in zahodu nastane kakšna nevihta

Ljubljana, 25. avgusta - V ponedeljek zjutraj bo na Primorskem delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na Primorskem sončno, drugod bo sprva več oblačnosti. Popoldne bo predvsem v severni Sloveniji nastala kakšna nevihta, zvečer in v noči na torek pa lahko kakšna ploha ali nevihta nastane tudi drugod po državi. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo na Primorskem sončno, drugod bo več spremenljive oblačnosti. Čez dan bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V sredo kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha. V četrtek kaže na deloma sončno vreme, predvsem v severni Sloveniji bo možna kakšna nevihta.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo. Pred njo k nam v višinah doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak, za njo se od zahoda nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo v Alpah nastale posamezne nevihte, v noči na ponedeljek pa lahko kakšna nevihta nastane tudi v Furlaniji-Julijski krajini. V ponedeljek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno od nas krajevne nevihte, v noči na torek pa lahko kakšna nevihta nastane tudi v krajih zahodno in vzhodno od nas. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.