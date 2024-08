Vreme: Jasno

Ljubljana, 24. avgusta - Danes bo jasno. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno, proti večeru bo lahko predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bo zapihal severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, ob morju in na Goriškem okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni polovici Slovenije nastalo nekaj ploh in neviht. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, burja na Primorskem bo čez dan oslabela. V notranjosti Slovenije bo vročina popustila. V noči na torek bo v notranjosti možna kakšna ploha ali nevihta. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo z nekaj plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo, Balkanom in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. K nam s šibkim jugozahodnikom priteka vroč in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo jasno in vroče vreme. V nedeljo pozno popoldne in zvečer bo predvsem v Alpah nastalo nekaj ploh in neviht.

Biovreme: V soboto in nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. Sredi dneva in popoldne se bo ponekod pojavila povečana toplotna obremenitev. V nedeljo proti večeru se bo obremenitev nekoliko povečala.