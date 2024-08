Pregled - šport, 23. 8. (petek)

MADRID - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v sedmi etapi dirke po Španiji proti vodilnemu Avstralcu Benu O'Connorju po zaslugi bonifikacij nadoknadil šest sekund. Na 180,2 km dolgi trasi od Archidone do Cordobe je slavil Belgijec Wout Van Aert, ki je v sprintu manjše skupine prehitel Čeha Mathiasa Vaceka in Španca Paua Delgada. Roglič je etapo končal na 18. mestu. V vodstvu je še naprej O'Connor, ki ima 4:45 minute prednosti pred Rogličem.

LIMA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel turnir WTT contender v Limi z nagradnim skladom 80.000 dolarjev. V prvem krogu turnirja je Slovenec, sicer drugi nosilec, po hudem boju s 3:2 premagal Japonca Ryoichija Yoshiyamo, 112. igralca s svetovne lestvice.

ULAN BATOR - Slovenski dirkač vzdržljivostnega relija Toni Mulec je zmagovalec sedemdnevnega mednarodnega relija po Mongoliji. Mulec je zmagal med motociklisti po več kot 3000 km dolgi dirki po planotah Mongolije s časom 28 ur in 19 minut.

REKA - Tekmo kvalifikacij za konferenčno ligo med Rijeko in ljubljansko Olimpijo, ki se je končala z remijem 1:1, si je v četrtek na reškem stadionu Rujevica ogledalo 6480 gledalcev, pridržanih pa je bilo 18 oseb, je sporočila hrvaška policija. Večina zaradi poskusa vstopa na stadion s pirotehničnimi sredstvi, mamili ali maskirnimi sredstvi.

LJUBLJANA - Nogometaši Gorice so začasno skočili na vrh lestvice 2. slovenske lige, potem ko so v 3. krogu doma premagali Bistrico s 3:1. Doslej stoodstotni Beltinci so s prvega padli na drugo mesto, saj jih je doma ugnal Triglav s 3:1. Sežanci so se povzpeli na četrto mesto po zmagi v Kidričevem z 2:1.

LJUBLJANA - Rokometna zveza Slovenije je pred začetkom nove sezone sporočila, da v moški konkurenci na prošnjo klubov zaradi zgoščenega termina ostalih tekmovanj letos ne bodo odigrali superpokalne tekme. V ženski ligi bo po novem igralo le sedem ekip, saj je celjski klub Z'dežele izstopil iz lige.

SAMARKAND - Dva slovenska čolna sta si priveslala finalna nastopa na svetovnem kajakaškem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Samarkandu v Uzbekistanu. V popoldanskem programu sta se izkazali Mia Medved in Anja Osterman, ki sta v kvalifikacijski skupini kajakašic na 200 metrov zasedli drugo mesto in se neposredno uvrstili v nedeljski finale. Rok Šmit in Mia Medved pa sta bila uspešna v mešanem kajakaškem dvojcu na 500 metrov, z drugim mestom kvalifikacijske skupine sta se neposredno uvrstila v sobotni finale.

OLOMOUC - Edina slovenska predstavnica na namiznoteniškem turnirju WTT Feeder v Olomoucu z nagradnim skladom 36.000 evrov Ana Tofant je v drugem krogu izgubila. S 3:0 jo je premagala Japonka Hitomi Sato.

LJUBLJANA - Dan pred poslovilno tekmo je kapetan slovenske zlate košarkarske reprezentance Goran Dragić na dobrodelni gala večerji v dvorani Stožice v Ljubljani s svojimi gosti zbiral denar za mlade športnike, ki potrebujejo podporo na poti do uspeha. Na dobrodelni dražbi so za uradni dres dogodka s podpisi vseh udeležencev, žogo z avtogrami Gogijevih košarkarskih gostov ter Goranov prvi košarkarski dres iz Osnovne šole Koseze zbrali 94.000 evrov.