Na predlog zakona o visokem šolstvu okoli 60 pripomb

Ljubljana, 24. avgusta - Na predlog zakona o visokem šolstvu, ki je bil v javni obravnavi od 12. junija do 24. julija, je prispelo okoli 60 pripomb, so za STA sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Vsebinske pripombe se med drugim nanašajo na urejanje učnega jezika, uvedbo športne vzgoje kot obveznega predmeta in pogoje za vpis, so dodali.