Začenja se festival Pisana Loka, v soboto še Sladka Loka

Škofja Loka, 23. avgusta - Z delavnico izdelovanja nakita, plesnim latino večerom in koncertom skupine Niet se danes v Škofji Loki začenja festival Pisana Loka. Tradicionalni festival bo tudi letos popestril zadnje poletne dni. Do 1. septembra bo na sporedu 22 dogodkov. Poleg tega pa to soboto še četrti festival sladoleda Sladka Loka.