Izidi kvalifikacij nogometne konferenčne lige (2)

* Izidi: - konferenčna liga, kvalifikacije, 4. krog, prve tekme: - torek, 20. avgust: Noah - Ružomberok 3:0 (1:0) - sreda, 21. avgust: Vitoria - Zrinjski 3:0 (0:0) - četrtek, 22. avgust: Legia - Drita 2:0 (0:0) (Blaž Kramer je igral do 73. minute in dosegel prvi gol za Legio) Pjunik - Celje 1:0 (0:0) Mlada Boleslav - Paks 2:2 (0:0) Panevežys - TNS 0:3 (0:0) Djurgarden - Maribor 1:0 (0:0) Koebenhavn - Kilmarnock 2:0 (0:0) Brann - Astana 2:0 (1:0) Häcken - Heidenheim 1:2 (1:1) Omonia - Zira 6:0 (3:0) Cluj - Pafos 1:0 (1:0) (Matija Boben je igral celo tekmo za Cluj) Fiorentina - Puskas Academy 3:3 (1:2) Krivbas - Betis 0:2 (0:1) Rijeka - Olimpija 1:1 (1:0) (Dejan Petrovič je igral celo tekmo za Rijeko) Vikingur Reykjavik - Santa Coloma 5:0 (1:0) Partizan - Gent 0:1 (0:1) (Mario Jurčević je igral celo tekmo za Partiz) Wisla - Cercle Brugge 1:6 (0:3) Lincoln Red Imps - Larne 2:1 (2:1) Klaksvik - HJK 2:2 (0:1) St. Patricks - Basaksehir 0:0 Chelsea - Servette 2:0 (0:0) Lens - Panathinaikos 2:1 (2:0) (Adam Gnezda Čerin je igral do 85. minute za Panathinaikos) (Andraž Šporar ni igral za Panathinaikos) (Benjamina Verbiča ni bilo v ekipi Panathinaikosa) St. Gallen - Trabzonspor 0:0

* Opomba: povratne tekme bodo 29. avgusta