Vreme: Danes bo sprva zmerno oblačno

Ljubljana, 22. avgusta - Čez dan pa večinoma sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam postopno doteka toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno od nas večinoma sončno, drugod bo sprva še nekaj srednje in visoke oblačnosti. Burja v Kvarnerju bo ponehala. V petek bo jasno in spet bolj vroče.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.