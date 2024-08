Požar na Komarči pogasili

Bohinj, 22. avgusta - Bohinjski gasilci in gorski reševalci so ob pomoči helikopterja Slovenske vojske in dveh air tractorjev v sredo zvečer uspeli pogasiti požar, ki je izbruhnil na nedostopnem terenu na območju Komarče. Zjutraj so teren preverili s termovizijsko kamero, ki je pokazala, da gašenje ni več potrebno, je za STA povedal poveljnik štaba CZ Dušan Pfeifer.