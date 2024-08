Demokratska konvencija v Chicagu doslej v znamenju enotnosti in optimizma

Chicago, 21. avgusta - Prva polovica demokratske konvencije v Chicagu je presegla tudi najbolj optimistična pričakovanja demokratskih strategov, politikov in volivcev, primerjave z letom nemirov 1968 pa se niso uresničile, menijo udeleženci konvencije in več ameriških političnih komentatorjev. Med drugim izpostavljajo optimizem in sproščeno vzdušje.