Na festivalu v San Sebastianu svetovna premiera Deppovega Modija

San Sebastian, 22. avgusta - Svetovna premiera biografske drame Modi - Three Days on the Wing of Madness (Modi - Trije dnevi na krilu norosti) bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu na severu Španije. Gre za drugi film, kjer se pod režijo podpisuje zvezdnik Piratov s Karibov Johhny Depp. Dvainsedemdeseta izvedba festivala bo od 20. do 28. septembra.