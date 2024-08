Vreme: Zvečer in ponoči se bo v večjem delu Slovenije razjasnilo

Ljubljana, 20. avgusta - Zvečer in ponoči se bo v večjem delu Slovenije razjasnilo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo oblačnost od severa naraščala. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo povečini sončno, nekaj več oblačnosti bo v gorskem svetu. V petek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Od jugozahoda sega čez srednjo Evropo nad Baltik območje visokega zračnega tlaka. Zahodno Evropo je dosegla nova vremenska motnja. K nam od vzhoda še doteka razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo razjasnilo, le v Alpah bodo nastajale plohe in nevihte. Burja bo ponehala. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pas ploh in neviht se bo iznad Avstrije čez dan pomikal nad Hrvaško in Madžarsko. Nekaj ploh in neviht bo nastalo tudi v italijanskih Alpah, medtem kot bo ob Jadranu večinoma sončno in suho.