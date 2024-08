V Lenartu v petek prireditev Umetnost rizlinga in gibanice

Lenart, 20. avgusta - V Lenartu bo v petek, 23. avgusta, večer vin, umetnosti in kulinarike. Soorganizatorji - občina Lenart, Društvo vinogradnikov Lenart, Društvo kmečkih žena in deklet Lenart ter Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj - so ga naslovili Umetnost rizlinga in gibanice. Predstavilo se bo 30 vinarjev s 60 vzorci rizlingov, so povedali na novinarski konferenci.