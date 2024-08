Zastoja pred Karavankami in na Šentilju vztrajata

Jesenice/Šentilj/Postojna/Ljubljana, 18. avgusta - Pred predorom Karavanke in na avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj vztrajata dolga zastoja. Trenutno sta po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste dolga devet oz. deset kilometrov. Do občasnih zastojev med drugim prihaja tudi na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Brezovico.

Na območju Jesenic je izvoz Jesenice vzhod še naprej dovoljen samo za lokalni promet, potnikom za Kranjsko Goro pristojni priporočajo izvoz Lesce. Ostaja zaprt uvoz Jesenice zahod proti Karavankam.

Zaradi preusmeritve prometnih tokov z gorenjske avtoceste se zastoji pojavljajo tudi na cesti Tržič-Ljubelj ter pred prehodom Ljubelj proti Avstriji. Predor občasno zapirajo.

Še naprej je gost promet tudi na območju Bleda.

Na primorski avtocesti se razmere počasi umirjajo, a med razcepom Nanos in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih še vedno nastajajo zastoji. Zamuda pri potovanju iz Kopra proti Ljubljani je okoli pol ure.

Promet zaradi pritoka vozil z območja Kvarnerja promet občasno stoji tudi na cesti Pivka-Postojna, zastoji se pojavljajo še na regionalki Razdrto-Postojna.

Na avtocesti med Pesnico in prehodom Šentilj je zastoj proti Avstriji zdaj celo daljši kot pred Karavankami. Ob izvajanju mejnega nadzora na avstrijski strani je dolg okoli deset kilometrov.

Kolone so tudi na vzporedni cesti pred prehodom Šentilj in pa med Počehovo in Zgornjo Kungoto.

Na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim prihaja medtem do zastojev proti Ljubljani zaradi delovne zapore.