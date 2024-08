Dolga zastoja pred Karavankami in Šentiljem

Jesenice/Šentilj/Ljubljana/Koper, 18. avgusta - Na cestah je skladno s pričakovanji pestro. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 12 kilometrov, potnikom, ki se odpravljajo proti Kranjski Gori, na Prometno-informacijskem centru za državne ceste priporočajo že izvoz Lesce. Dolg, 10-kilometrski zastoj je tudi na avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj, zgostitve so še drugod po državi.

Zaradi zastoja je zaprt uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, uporaba izvoza Jesenice vzhod pa je dovoljena samo za lokalni promet. Občasno pristojni karavanški predor proti Sloveniji tudi zapirajo.

Ker so se turisti, ki se z morja vračajo v smeri Avstrije, preusmerili na mejni prehod Ljubelj, do zastojev prihaja tudi na cesti Tržič-Ljubelj in pred predorom Ljubelj. Tega prav tako občasno zapirajo.

Zastoj je ob izvajanju mejnega nadzora avstrijskih oblasti tudi na avtocesti med Pesnico in mejnim prehodom Šentilj. Podaljšal se je na 10 kilometrov. Kolona je nastala tudi na vzporedni regionalni cesti.

Drugod po državi do zastojev prihaja na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda mimo Kozarij in na južni obvoznici od Viča mimo Kozarij v smeri Vrhnike ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.

O zastojih poročajo še z državnih cest Lucija-Izola in Dragonja-Koper, stoji se tudi pred mejnim prehodom Sočerga ob vstopu v državo. Gost promet z zastoji je na območju Bleda in na cesti skozi Jesenice proti Hrušici.

O večkilometrskih zastojih pri potovanjih proti Sloveniji poročajo tudi s Hrvaške.