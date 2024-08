Vreme: Danes bodo plohe in nevihte od zahoda zajele večji del države

Ljubljana, 18. avgusta - Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte bodo na zahodu že zjutraj, čez dan pa bodo postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Osvežilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne pa od 20 do 26 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V torek dopoldne bo pretežno oblačno, predvsem v južni in osrednji Sloveniji bo še deževalo. Popoldne se bo delno razjasnilo. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se bliža našim krajem. Pred njo k nam od jugozahoda priteka še razmeroma topel, a postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in na območju Alp spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V krajih južno in vzhodno od nas bo večji del dneva še sončno in vroče. V ponedeljek bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Osvežilo se bo, ob severnem Jadranu bo zapihala burja.

Biovreme: Danes bo obremenitev zaradi vremena povečana. V ponedeljek čez dan bo obremenitev popuščala.