Vreme: Nastala bo še kakšna nevihta

V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte bodo na zahodu možne že zjutraj, čez dan pa bodo postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V ponedeljek bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Osvežilo se bo. V torek dopoldne bo pretežno oblačno, predvsem v južni in osrednji Sloveniji bo še deževalo. Popoldne se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Hladna fronta se od severozahoda počasi bliža Alpam. Od jugozahoda še doteka k nam topel, a postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo plohe in nevihte prehodno povsod ponehale. V nedeljo bo v krajih zahodno od nas in na območju Alp spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V krajih južno in vzhodno od nas bo večji del dneva še sončno in vroče.