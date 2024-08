Pregled - šport, 16. 8. (petek)

NOVA GORICA - Nogometaši ajdovskega Primorja so v petem krogu Prve lige Telemach premagali Domžale z 2:1 (1:1).

KATOVICE - Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Poljski. Na pretežno ravninski preizkušnji v okolici Katovic je v sprintu glavnine premagal rojaka Jordija Meeusa (Red Bull-BORA-Hansgrohe) in Nizozemca Olava Kooija (Visma-Lease a Bike). Skupno vodstvo je zadržal Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Edini slovenski predstavnik na dirki Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki na Poljskem brani lansko zmago, je danes etapo končal v glavnini v času zmagovalca, zasedel je 33. mesto. Skupno je šesti.

PARIZ - Francoska kolesarka Cedrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) je zmagovalka šeste etape kolesarske dirke po Franciji. Z uspehom, pred tekmicami je imela na cilju 21 sekund naskoka, se je pomaknila na drugo mesto skupnega seštevka, kjer še vedno vodi Poljakinja Katarzyna Niewiadoma (Canyon Sram). Edina slovenska predstavnica na dirki, Špela Kern, je v četrtek odstopila zaradi posledic padca na etapi dan prej, je sporočila njena ekipa Cofidis.

BEOGRAD - Slovenski nogometni reprezentant Vanja Drkušić, ki je v torek postal novopečeni član ruskega Zenita iz Sankt Peterburga, bo v prihodnji sezoni kot posojen nogometaš zastopal barve srbske Crvene zvezde, je klub iz Beograda danes potrdil na Instagramu.

KRAKOV - Slovenska reprezentanca je drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu osvojila dve kolajni. Nejc Polenčič, Juš Javornik in Žiga Lin Hočevar so ekipni prvaki v kanuju do 23 let, bron pa je v kajakaškem krosu osvojila Naja Pinterič.

NEW YORK - Košarkarji v severnoameriški košarkarski ligi NBA bodo prvič stopili na parket 22. oktobra, je objavila liga. Sedmo sezono zapored bo v dresu moštva Dallas Mavericks v njej zaigral tudi Luka Dončić, ki mu bo družbo delal nov soigralec Klay Thompson. Mavericksi bodo sezono začeli 24. oktobra, ko bodo gostovali pri San Antoniu. Vsako moštvo bo v rednem delu odigralo 82 tekem. Tekma vseh zvezd bo na sporedu 16. februarja. Končnica se bo začela 19. aprila. Prva tekma finala bo na sporedu 5. junija.

VARŠAVA - Poljski premier Donald Tusk je danes oznanil, da namerava Poljska kandidirati za organizacijo olimpijskih iger leta 2040 ali 2044. Poljska bi tako prvič gostila največji športni dogodek, za katerega se sicer ogrevajo tudi v Nemčiji. Tusk je omenjeno odločitev posvetil predvsem mladim, ki so danes stari 10, 12 in 15 let. Mednarodni olimpijski komite prireditelja iger običajno izbere sedem let pred največjim športnim dogodkom. Proces poteka v dveh fazah, ki se iztečeta v roku dveh let.