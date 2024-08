Walz in Vance sprejela povabilo za televizijsko soočenje podpredsedniških kandidatov na CBS

New York, 15. avgusta - Republikanec JD Vance je danes sprejel povabilo televizije CBS za soočenje podpredsedniških kandidatov ZDA 1. oktobra v New Yorku. To je že v sredo storil demokrat Tim Walz, poroča televizija CNN, ki dodaja, da je Vance sprejel tudi njeno povabilo za soočenje 18. septembra, česar pa Walz še ni storil.