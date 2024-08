Izidi kvalifikacij nogometne evropske lige

* Izidi, kvalifikacije, 3. krog, povratne tekme: prva tekma - torek, 13. avgust: The New Saints - *Petrocub 0:0 0:1 - sreda, 14. avgust: *RFS - Santa Coloma 7:0 (5:0) 2:0 (Žiga Lipušček je igral do 46. minute in dosegel tretji gol za RFS) - četrtek, 15. avgust: Lincoln Red Imps - *Dinamo Minsk 2:1 (1:0) 0:2 *Rapid Dunaj - Trabzonspor 2:0 (0:0) 1:0 *Elfsborg - Rijeka 2:0 (0:0) 1:1 (Dejan Petrovič je igral do 73. minute za Rijeko) *Plzen - Krivbas 1:0 (0:0) 2:1 Cercle Brugge - *Molde 1:0 (1:0) 0:3 *Ajax - Panathinaikos 13:12 (0:0, 0:1) - 11 m 1:0 (Adam Gnezda Čerin je igral do 82. minute za Panathinaikos) (Andraža Šporarja ni bilo v ekipi Panathinaikosa) (Benjamina Verbiča ni bilo v ekipi Panathinaikosa) *Lugano - Partizan 2:2 (0:1, 1:2) 1:0 (Mario Jurčević je igral celo tekmo za Partizan) *Maccabi Tel Aviv - Panevežys 3:0 (1:0) 2:1 Servette - *Braga 1:2 (0:1) 0:0 *Borac Banjaluka - Klaksvik 3:1 (1:0, 2:1) 1:2 (Aleks Pihler je igral od 89. minute za Borac) *Shamrock Rovers - Celje 3:1 (2:0, 2:1) 0:1

- opomba: moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v zadnji krog kvalifikacij, ki je na sporedu 22. avgusta ter 29. avgusta.