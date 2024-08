Vreme: Sončno in vroče

Ljubljana, 15. avgusta - Danes bo precej jasno, popoldne bo v notranjosti možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: v soboto bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne nevihte. V nedeljo zjutraj bo še sončno. Čez dan bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se pomika preko srednje Evrope, severno od Alp. V višinah z jugozahodnim vetrom k nam doteka precej suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: pretežno jasno bo in vroče. Popoldne bodo predvsem v Alpah možne posamezne nevihte.

Biovreme: danes in v petek bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev.