Pregled - šport, 14. 8. (sreda)

VARŠAVA - Nogometaši madridskega Reala so na tekmi evropskega superpokala v Varšavi premagali Atalanto z 2:0 in šestič v zgodovini po letih 2002, 2014, 2016, 2017 in 2022 osvojili to lovoriko. Za zmagovalce lige prvakov sta zadela Federico Valverde in Kylian Mbappe.

BRDO PRI KRANJU - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je po 4. krogu Prve lige Telemach najvišjo denarno kazen naložil Mariboru, ki bo zavoljo nešportnega in neprimernega vedenja gledalcev, večkratnega prižiganja bakel, žaljivega skandiranja in prekinitve nedeljske tekme proti Muri v Ljudskem vrtu plačal 2100 evrov.

MADRID - Slovenski kajakaš Simon Oven je na svetovnem prvenstvu v Španiji v klasičnem spustu priveslal do naslova prvaka, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Zanj je to drugi naslov svetovnega prvaka v klasiki po letu 2018.

ARNHEM - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta po skupinskem delu končali nastope na evropskem prvenstvu na Nizozemskem. Potem ko sta v torek izgubili proti češkima tekmicama, sta danes klonili še proti dvema nemškima ekipama in tekmovanje končali v skupini. Na koncu sta zasedli 25. mesto.

COURCHEVEL - Najboljša smučarska skakalka minule sezone Nika Prevc je na drugi tekmi poletne sezone v Courchevelu z odliko opravila nalogo v prvi seriji. V finalni pa je kot najboljša Slovenka s prvega nazadovala na deveto, potem ko se ji je odpela vez in je padla. Zmagovalka torkove uvodne tekme poletne velike nagrade, Ema Klinec, je bila danes deseta.

COURCHEVEL - Najboljši skakalec lanske zime Stefan Kraft je v poletno sezono startal z dvema zmagama. Potem ko je dobil torkovo tekmo za veliko nagrado v Courchevelu, je Avstrijec zmagal tudi danes. Do točk sta prišla le dva Slovenca. Žiga Jelar je zasedel 28. mesto, Žak Mogel pa je bil v finalni seriji zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

VARŠAVA - Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorius) je v tretji etapi kolesarske dirke po Poljski zasedel osmo mesto, skupno pa je napredoval za eno mesto in je zdaj sedmi. Etapo od Walbrzycha do Duszniki-Zdroja, dolgo 156,5 km, je dobil Belgijec Thibau Nys (Lidl-Trek).