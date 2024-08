Bruseljski Grand Place znova prekrit s cvetlično preprogo

Bruselj, 15. avgusta - Znameniti bruseljski trg Grand Place danes znova krasi ogromna cvetlična preproga, ki jo sestavlja na tisoče dalij različnih barv kot tudi drugih vrst cvetja. Motiv tokratne stvaritve je povezan z Brusljem in umetniškim slogom art nouveau. Preproga iz cvetja, ki pritegne številne domače in tuje obiskovalce, bo na ogled do nedelje.