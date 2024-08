Ljubljana, 19. avgusta - Področje mladih in urejanje njihovega položaja predstavlja pomemben del prizadevanj vlade za izboljšanje pogojev, vključno s spodbujanjem zaposlovanja, dostopom do izobraževanja, reševanjem stanovanjskih vprašanj ter omogočanjem aktivnega sodelovanja v družbenem in političnem življenju, so na očitke MSS odgovorili iz urada vlade za komuniciranje.