Na ministrstvu odobrili sredstva za projekt dvojezičnega izobraževanja

Ljubljana, 14. avgusta - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji, ki ponuja dejavnosti za dvojezično izobraževanje in nove pristope usposabljanja ter spodbuja ohranjanje kulturne dediščine.

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti bo v okviru projekta, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, pripravila različne dejavnosti in delavnice za obogatitev dvojezičnega izobraževanja s krepitvijo pozitivnega odnosa do italijanskega in slovenskega jezika ter ohranjanjem kulturne dediščine, so sporočili na ministrstvu.

Kot so navedli na ministrstvu, se bo z novimi pristopi in oblikami poučevanja nadgradila jezikovna podpora v materinščini in okrepilo spoznavanje kulturnih vrednot sosednjega naroda. Projekt prispeva k sprejemanju drugačnosti in spodbuja medkulturni dialog ter socialno vključenost mladine na obeh straneh meje, so še zapisali.

Projekt Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela ter zasleduje specifični cilj izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno z vrednotenjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev.

Za projekt v vrednosti 379.716,74 evra bo Evropski socialni sklad plus prispeval 151.886,70 evra.