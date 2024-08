Ljubljana, 14. avgusta - Inputi v kmetijstvu so se junija na mesečni in letni ravni pocenili, in sicer povprečno za 0,1 oziroma 3,4 odstotka. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so v šestem mesecu v povprečju medletno upadle za 0,1 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.