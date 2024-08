Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti bodo nastajale plohe in nevihte

Ljubljana, 14. avgusta - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Goriškem do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče. Popoldne lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo še prevladuje območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika preko Francije proti Alpam. Pred njo v višinah z vetrovi južnih smeri k nam doteka razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno in vroče. Zjutraj in dopoldne se bodo posamezne krajevne plohe in nevihte pojavljale v krajih južno in vzhodno od nas, popoldne pa tudi v Alpah. V četrtek bo pretežno jasno, predvsem v Alpah in v Gorskem Kotarju bodo popoldne posamezne nevihte.

Biovreme: V sredo in četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev, ki bo najbolj občutna na Primorskem.