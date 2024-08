Vreme: Pretežno jasno

V sredo bo sprva sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno in vroče. Popoldne lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna nevihta.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Evropo je nekoliko oslabelo, njegovo središče se je pomaknilo nad Baltik. Zahodno Evropo je dosegla hladna fronta. Pred njo v višinah z vetrovi južnih smeri nad naše kraje doteka razmeroma suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sončno in vroče bo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v Alpah krajevne nevihte.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev, ki bo najbolj občutna na Primorskem.