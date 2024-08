Pogrešanega planinca našli mrtvega, med prenosom poškodovanih več članov reševalne ekipe

Kamnik, 12. avgusta - Planinca, ki je bil pogrešan od četrtka, so na območju Kamniško-Savinjskih Alp danes našli mrtvega. Po doslej znanih podatkih je pogrešani zdrsnil s poti in se tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Med prenosom pokojnika so se poškodovali trije člani reševalne ekipe, gorski reševalec huje.

V današnji iskalni in reševalni akciji so sodelovali policisti in gorski reševalci, ki so se gibali po strmem in težko dostopnem terenu, kamor jih je dostavil helikopter. Med iskalno akcijo se je pri zdrsu na terenu lažje poškodoval policist, so pojasnili na PU Ljubljana.

Pri prenosu pokojnega s strmega terena, pa se je sprožil kamen, ki je huje poškodoval gorskega reševalca Gorske reševalne službe (GRS) Kamnik. Nato je po strmini zdrsnilo še eno od debel, ki je oplazilo še drugega reševalca.

Poškodovanega, ki ga je zadel kamen, so na kraju oskrbeli drugi člani reševalnih ekip. Policist in drugi reševalec zdravniške oskrbe na kraju nista potrebovala, so pojasnili na PU Ljubljana.

Policija je v sodelovanju z GRS pogrešanega planinca, ki je odšel na pohodniško turo v smeri Skute, na širšem območju Kamniško-Savinjskih alp iskala od prejšnjega četrtka popoldne.