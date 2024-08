Zaradi vzdrževalnih del na železniškem omrežju predvsem do konca avgusta več zapor in nadomestnih prevozov

Ljubljana, 12. avgusta - Tudi v poletnih dneh se nadaljujejo vzdrževalna dela na železniškem omrežju. Ta že potekajo ali bodo v naslednjih dneh potekala tako na gorenjski, primorski in zasavski progi ter na nekaterih regionalnih povezavah. Najbolj dolgotrajna bo popolna zapora gorenjske proge med Ljubljano in Kranjem v obdobju med 19. avgustom in 1. septembrom.