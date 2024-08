Pregled - šport, 11. 8. (nedelja)

Ljubljana, 11. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 11. avgusta.

PARIZ - Slovenija je na 33. poletnih olimpijskih igrah nadaljevala tradicijo osvajanja medalj. Zbrala je dve zlati in in srebrno, tako da je na razpredelnici zlatih medalj glede na število prebivalcev zasedla zavidljivo peto mesto med 63 državami, ki so stopile na najvišjo stopničko. S tremi medaljami pa je na tej lestvici 16. med 89 državami.

LJUBLJANA - Izidi 4. kroga nogometne Prve lige Telemach: Domžale - Olimpija 0:0, Celje - Kalcer Radomlje 4:2, Maribor - Mura 2:1.

STOCKHOLM - Španski motokrosist Jorge Prado, branilec naslova svetovnega prvaka v razredu MXGP, je po zmagah v obeh vožnjah zmagovalec velike nagrade Švedske za svetovno prvenstvo v Uddevalli. Drugi je bil slovenski as Tim Gajser, sicer vodilni v seštevku SP, a je v primerjavi s Špancem danes izgubil osem točk, tako ima zdaj še 17 točk naskoka.

MONTREAL - Ruski teniški igralec Andrej Rubljov je na mastersu v Montrealu presenetil prvega nosilca in igralca na jakostni lestvici ATP Jannika Sinnerja. Rus je v četrtfinalu zmagal s 6:3, 1:6 in 6:2 ter drugič v karieri premagal Italijana.